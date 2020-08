Makaay stelt Ajax gerust: ’Duitsers doen niet aan onderschatting’

Roy Makaay in 2016 als gast bij een duel van zijn oude club Bayern München. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Wie denkt dat de spelers van Bayern München na de galavoorstelling tegen FC Barcelona nog altijd in de zevende hemel verkeren, heeft het mis, stelt Roy Makaay (45), voormalig topscorer van ’FC Hollywood’. „Duitsers doen niet aan onderschatting. Zij kunnen als geen ander van wedstrijd tot wedstrijd leven.” Kortom: Olympique Lyon wacht woensdag in Estádio José Alvalade, in de tweede halve finale van de Champions League, een messcherp wonderelftal.