Van der Voort overtuigend verder op WK darts

De start van Van der Voort was uiterst solide. Hij gaf Menzies geen enkele kans en gooide zich binnen no-time naar 3-0. In de tweede set begon hij aanvankelijk iets minder, maar met een knappe 121-finish brak hij de Schot toch. Deze kreeg in de daaropvolgende leg nog wel drie darts om terug te slaan, maar dat liet hij na.

In de derde set leek het wel mis te gaan voor Van der Voort, maar doordat Menzies een paar enorme kansen liet liggen, ging de Nederlander verder zonder setverlies.

Stunt Williams

De stunt van de avond kwam van Jim Williams. Hij versloeg een wisselvallige James Wade, de huidige nummer acht van de wereld, met 3-2.

Eerder op de avond ontdeed Gary Anderson zich al van de Let Madars Razma met 3-1. Verder won de nummer 5 van de wereld, Luke Humphries, met enige moeite van de Duitser Florian Hempel (3-2). Humphries is in de derde ronde de tegenstander van Van der Voort.