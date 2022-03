Scorende Quincy Promes kan nederlaag Spartak niet voorkomen

De Amsterdammer, in Nederland verdacht van poging tot moord en deelname aan een criminele organisatie, stapte met een nederlaag van 1-2 van het veld. Eduard Spertsijan scoorde tweemaal voor de bezoekers.

Promes zat in december 2020 even in de gevangenis omdat hij tijdens een familiefeest in de zomer van dat jaar een neef in een knie zou hebben gestoken. Hij werd na een paar dagen vrijgelaten en verliet Ajax voor Spartak Moskou.

Het programma Nieuwsuur onthulde afgelopen week de inhoud van een telefoontap waarin Promes de steekpartij aan familieleden toegaf. Promes werd afgeluisterd - zo wist De Telegraaf te melden - omdat hij in verband is gebracht met een grote drugszaak.