NAC stuurt Hyballa na vijf maanden alweer weg

De 44-jarige Duitser uitte twee weken geleden in een interview felle kritiek op technisch manager Tom Van den Abbeele. De Brabantse lclub uit de Keuken Kampioen Divisie geeft „een verschil van inzicht over de manier waarop de club het aankomende jaar invulling wil geven aan een succesvol seizoen” als reden voor de breuk met Hyballa.

De Duitser werkte slechts vijf maanden in Breda. Onder zijn leiding wist NAC in de kwartfinale van het bekertoernooi AZ in Alkmaar te verrassen: 1-3. De geel-zwarte brigade koerste ook af op een plek in de play-offs om promotie/degradatie, tot het seizoen in maart werd stilgelegd als gevolg van het coronavirus.

Onvoldoende vertrouwen

„In de korte periode dat ik voor NAC werkzaam ben, zie ik in Peter een enorm gedreven trainer”, zegt Mattijs Manders, de nieuwe algemeen directeur in Breda. „Daarom is het jammer dat de samenwerking van zo’n korte duur is, maar er is helaas onvoldoende vertrouwen voor een verdere samenwerking. We staan aan de vooravond van een bijzonder belangrijk seizoen. Daarom hebben we, in het belang van de toekomst van de club, gekozen voor deze oplossing.”

Volgens Hyballa kwam Van den Abbeele, de Belgische directeur van NAC, steeds met de verkeerde spelers aanzetten. „De technisch manager en ik hebben een andere kijk op voetbal, onze visies komen niet overeen. NAC is geen sociëteit of opvanghuis, NAC moet presteren”, zei hij onlangs in BN DeStem.