Pogacar deelt tikje uit aan Vingegaard, Woods winnaar historische rit naar Puy de Dôme

De Fransman Pierre Latour en de Sloveen Matej Mohoric passeerden Jorgenson ook nog kort voor de finish.

Zo’n acht minuten nadat Woods gefinisht was, bereikte de Sloveen Tadej Pogacar na een late aanval acht seconden eerder de finish dan Jonas Vingegaard. De Deen van Jumbo-Visma behield daardoor de gele leiderstrui. De renners mogen maandag bijkomen op de eerste rustdag in deze Tour.

Woods trots en dankbaar

Trots en dankbaar nam Woods zondag de felicitaties in ontvangst na het winnen van de negende etappe in de Tour de France. Het was niet zo maar een rit: de finish lag op de top van de Puy de Dôme, een klim met veel wielergeschiedenis die 35 jaar niet meer in het routeschema was opgenomen.

„Ik ben trots op mezelf en trots op de ploeg. Dat ik dit op mijn 36e nog mag meemaken. Ik word er niet jonger op maar heb gelukkig zo veel goede mensen achter me staan: mijn familie, mijn team, mijn gezin. Het was altijd mijn droom nog eens een rit te winnen in de Tour de France”, vertelde de renner van Israel - Premier Tech, die eerder wel twee keer succesvol was in de Ronde van Spanje.

Woods moest op de loodzware slotklim in achtervolging op Jorgenson, die eerder was ontsnapt uit een omvangrijke kopgroep en op weg leek naar de dagzege in een prestigieuze rit. „Ik had wel het idee dat ik een van de betere klimmers in die groep was, maar toen Jorgenson zo ver weg was, zag het er slecht uit. Ik had geen plan, ik ben gewoon zo hard mogelijk omhoog gereden. Ik wist ook niet meer hoe groot mijn achterstand was en heb gewoon alles gegeven. Het was een mooie klim. Het is heel speciaal dat we hier weer eens naar boven mochten rijden. Van mij mag dat vaker gebeuren.” De Puy de Dôme, een slapende vulkaan, is normaal gesproken alleen te voet of per treintje toegankelijk.

Pechvogel Jorgenson zag een paar honderd meter voor de finish Woods passeren. „Mijn radio deed het niet op de klim. Ik hoorde alleen van de motorrijder die me begeleidde dat ik met nog 1 kilometer te gaan nog 36 seconden voorsprong had. Maar ik was leeg, ik kon niks meer”, vertelde de Amerikaan bij Eurosport.

Koersverloop

Kort na de start ontstond een omvangrijke kopgroep. Veertien renners zetten koers naar de tussensprint bij het Meer van Vassivière. De Noor Jonas Abrahamsen passeerde daar als eerste de streep. Op de Côte de Felletin, het eerste klimmetje van de dag, pakte Neilson Powless het te verdienen punt. De Amerikaan was al leider van het bergklassement.

De groep, zonder gevaarlijke klanten voor het algemeen klassement, had inmiddels een voorsprong van ruim tien minuten en ook op de Côte de Pontcharraud mocht Powless als eerste de top passeren, goed voor weer een punt. Op de Côte de Pontaumur, van de derde categorie, waren er zelfs twee punten voor de man in de bollentrui.

Solo Jorgenson

Met een voorsprong van meer dan twaalf minuten wisten de koplopers inmiddels dat de ritwinnaar een van hen zou worden. Jorgenson zette twintig kilometer voor het begin van de klim de aanval in en bereikte de voet met een minuut voorsprong. Achter hem hadden Powless, Mohoric en de Fransman Mathieu Bourgaudeau elkaar gevonden.

Jorgenson bereikte het lastigste deel - de laatste vier kilometer - met een voorsprong van meer dan een minuut. Maar vanuit de achtergrond kwam Woods opzetten. In de laatste 500 meter passeerde hij de Amerikaan, waarna hij niet veel later zijn eerste Tour-etappe op zijn erelijst kon bijschrijven. Woods won eerder al twee ritten in de Vuelta en dit jaar in voorbereiding op de Tour de rittenkoers La Route d’Occitanie.

Kelderman kan leven met klein verlies

Wilco Kelderman van Jumbo-Visma kon leven met de acht seconden die zijn kopman Vingegaard na de zware etappe richting de Puy de Dôme moest toegeven op Pogacar. „Ik denk dat dit niet de perfecte klim voor Jonas was. Daarom kunnen we tevreden zijn met dit resultaat”, zei hij tegen de NOS. „Ik denk dat we sterk hebben gereden. We hebben weer bewezen over een goede ploeg te beschikken. Op het minder steile deel deed ik het werk, daarna nam Sepp Kuss het over. Het ging zoals we hadden gepland.”

Kelderman sprak na de beklimming van de Puy de Dôme bovendien van een bijzondere ervaring. „Het was een aparte koers. Eerst was er amper ruimte om door het publiek te komen, vervolgens was er vier kilometer absolute stilte. En het uitzicht was nog mooi ook.”

