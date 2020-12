Ajax verrast met Edson Alvarez

In de verrassende Ajax-opstelling is Dusan Tadic, zoals zo vaak in grote Europese wedstrijden, de spits. Op de flanken staan de Braziliaanse aanvallers Antony en David Neres. De achterhoede voor keeper André Onana is met Noussair Mazraoui, Perr Schuurs, Daley Blind en Nicolas Tagliafico als vanouds. Lassina Traoré en Zakaria Labyad zitten op de bank.

Het Champions League-duel op Anfield Road begint om 21.00 uur.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.