ADO Den Haag of FC Emmen, wil de ware Houdini opstaan?

Premium Sport

Estavana Polman krijgt door nieuwe dreun niet wat ze verdient

In eerste instantie gaat het natuurlijk om het persoonlijke drama waar Estavana Polman wederom mee te maken heeft. Ze had zich met haar ploeg Team Esbjerg zo verheugd op de finales voor het Deense kampioenschap, om daarna met Oranje voor goud te gaan tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Die droom ...