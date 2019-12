Foto’s: handbalsters juichen voor Ajax

Ajax sprak met de uitnodiging op bijzondere wijze zijn bewondering uit voor de Nederlandse handbalvrouwen. De speelsters van Emmanuel Mayonnade wonnen vorige week zondag goud op het WK handbal. Vanwege de koninklijke prestatie in Japan heeft Ajax voor de handbalsters en de staf de koninklijke loge gereserveerd.

Op de grote schermen in het stadion werd voorafgaand aan de wedstrijd een kort eerbetoon aan de gouden ploeg getoond. Voor Estavana Polman is de Johan Cruijff ArenA niet helemaal onbekend terrein. De smaakmaakster van Oranje is de partner van ex-Ajacied Rafael van der Vaart, die zondag ook in het stadion aanwezig is.

Volg Ajax - ADO hier via onze uitgebreide livewidget van minuut tot minuut. De tussenstand is 2-0 in het voordeel van de ploeg van trainer Erik ten Hag. Hakim Ziyech opende in 15e minuut de score. Donny van de Beek maakte er in de 23e minuut 2-0 van. Het duel is om 12:15 uur begonnen.

De Nederlandse handbalsters nemen in de Johan Cruijff ArenA ook de tijd voor enkele selfies. Ⓒ BSR Agency

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie.