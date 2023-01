‘Slachtoffer’ RKC klopt grootste profiteur van crisis in de top

In Waalwijk stonden de grootste profiteur en een van de voornaamste slachtoffers van de vormcrisis bij Ajax en PSV tegenover elkaar. Emmen snoepte de twee grootmachten liefst vier punten af. RKC is, met Excelsior, de enige club uit het rechterrijtje die geen punten haalde uit de ontmoetingen met PSV en Ajax. Al was er een paar maanden geleden in Eindhoven diep in extra tijd een scheidsrechterlijke dwaling en strafschop voor nodig om de Waalwijkse club van een gelijkspel af te houden.

Door al het gestunt in de Eredivisie was het verschil van RKC met de degradatieplaatsen beperkt gebleven tot zeven punten. Voor clubs als Cambuur en Groningen is het dus nog speelbaar. RKC was er alles aan gelegen om het duel met Emmen in winst om te zetten. Een zege bij het inhaalduel woensdag tegen Go Ahead zou dan voldoende zijn om op te rukken naar het rechterrijtje en eindelijk een flinke kloof te slaan met de onderste drie plekken.

Fraai tikje Kramer

Om die reden kreeg Michiel Kramer weer een basisplaats. De spits kampte de laatste maanden met een rugblessure. De laatste twee duels viel hij in de slotfase in. Nu was het kijken hoe lang hij het vol zou houden. Al na drie minuten bleek de ingreep lonend. Kramer werkte met een fraai tikje een voorzet van Mats Seuntjens binnen. Doelman Mickey van der Hart werd er bij de eerste paal volledig door verrast.

RKC beleefde dus een droomstart. Binnen een half uur was het zelfs 2-0. Iliass Bel Hassani kopte een voorzet van Thierry Lutonda door. Julian Lelieveld had een zee van tijd om een hoek uit te zoeken. In de jacht op de aansluitingstreffer moest Emmen het al spoedig zonder Richairo Zivkovic stellen. Die viel met een hamstringblessure uit. Oussama Darfalou, nog niet fit genoeg om een heel duel te spelen, was zijn vervanger. Het is een van de nieuwelingen bij Emmen, dat voor 1 februari nog twee spelers wil halen. Diashawn Redan, die geen basisplaats heeft bij FC Utrecht, staat hoog op het wensenlijstje.

Ook na de komst van Darfalou leek er voor RKC geen vuiltje aan de lucht. Maar vijf minuten na de rust brachten de Waalwijkers zichzelf in de problemen. Op advies van de VAR kreeg Iliass Bel Hassani rood na een overtreding op Mark Diemers. De Marokkaanse middenvelder keerde afgelopen dinsdag tegen Sparta terug in de ploeg na een schorsing van twee wedstrijden. Ook tegen NEC incasseerde hij in de laatste speelronde voor de winterstop rood. RKC verloor dat duel met 6-1.

Geen goal Darfalou tegen RKC

Emmen, dat tegen PSV ook al een uur een man meer had, drong fel aan. Het leidde onder meer tot een kopkans van Darfalou, die beweerde altijd te scoren tegen RKC. Dat viel wel mee. In vijf duels kwam hij tot twee treffers. Deze keer eindigde de inzet in de handen van RKC-doelman Etienne Vaessen en bleef een ommekeer uit.

Dat zagen ook de vijftig familieleden van Oosting, die de wedstrijd bijwoonden. Met de bus waren ze uit Emmen naar Waalwijk waren gekomen. Dat was door twee broers van de trainer geregeld. Ze deden deden het niet alleen omdat RKC – Emmen voor de familie een pikante wedstrijd is. Ze wilden de 51ste verjaardag van Oosting alvast vieren. Want de trainer is zondag is wel jarig.