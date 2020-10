Kritiek op Novak Djokovic: ’Dat doet hij al jaren’

„Het verraste me niet dat hij tijdens de partij om een fysio vroeg”, stelde de 29-jarige Carreno Busta, de nummer 18 op de wereldranking, na afloop. „ Dat doet hij al jaren, wanneer hij achterstaat.”

De 29-jarige Carreno Busta begon sterk op het Franse gravel en domineerde de partij. Uiteindelijk trok echter niet hij, maar Djokovic aan het langste eind: 4-6 6-2 6-3 6-4.

The Djoker was zich tijdens de persconferentie van geen kwaad bewust en vertelde dat hij een blessurebehandeling nodig had, omdat hij tijdens de warming-up pijntjes voelde opkomen.

„Daar gebeurden een aantal dingen, waardoor ik me niet goed voelde. Naarmate de wedstrijd vorderde werd de pijn gelukkig minder.”

Djokovic was op zijn beurt juist vol lof over Carreno Busta. „Ik wil met mijn uitleg geen glans afnemen van het sterke spel van Pablo. Ik speelde heel neutraal, had weinig energie en bewoog niet goed. Zeker tot halverwege de eerste set was hij beter en dicteerde hij. Pas daarna voelde ik me comfortabel worden en ik ging spelen zoals ik hoor te doen.”