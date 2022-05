Van de Zandschulp start met uitstekende zege in Rome

Van de Zandschulp - debuterend in Rome - kreeg bij een stand van 1-1 al een breekpunt, maar wist deze niet te verzilveren. Bij 2-2 kreeg de goed spelende Van de Zandschulp wel de eerste tik uit op de service van Korda: 3-2 voor de Nederlander.

Hij ging gestaag verder en pakte de eerste set met 6-4. Direct bij de start brak hij zijn Amerikaanse opponent meteen weer. De game hierna had de Nederlander even moeite om zijn service te houden, maar dit lukte wel. Even later brak hij Korda nogmaals en kwam daarmee op een 4-1 voorsprong.

Uitstekend

Op de service van Korda kreeg Van de Zandschulp vervolgens twee matchpoints bij 5-1. De eerste pakte hij niet, maar bij de tweede was het raak: 6-1 en dus game, set and match.

In Monte Carlo verloor hij nog van de Amerikaan, maar op het gravel van Rome was de uitstekend spelende Nederlander een maatje te groot voor zijn tegenstander.

Ruud volgende opponent

In de tweede ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de Noor Casper Ruud, van wie hij al twee keer wist te winnen. Eind vorige maand verraste hij de mondiale nummer 10 op het graveltoernooi van München en ook vorig jaar was hij te sterk voor Ruud, toen op de US Open.

Tallon Griekspoor wist zich via de kwalificaties te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Hij neemt het dinsdag op tegen de Argentijn Sebastian Baez.