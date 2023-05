Premium Het beste van De Telegraaf

Jonkies bloeien op naast LeBron James: ’Kijk geen tv en blijf weg van sociale media’

Door Renze Lolkema

Lonnie Walker krijgt een aai over de bal van LeBron James. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Wie dacht dat LeBron James (38) alles al had meegemaakt in zijn roemrijke loopbaan, moet dit basketbaljaar van de Amerikaanse superster eens onder de loep leggen. Het is tot dusver een seizoen van uitersten waarin toch zijn vijfde NBA-kampioenschap lonkt.