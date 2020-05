Volleyballers Dynamo naar Bundesliga?

Volgens Dynamo-coach Redbad Strikwerda kunnen de Nederlandse volleyballers alleen met betere tegenstanders echte progressie boeken. Ⓒ FOTO Ronald Hoogendoorn

AMSTERDAM - Er klinkt een revolutionair geluid binnen het Nederlandse volleybal. Redbad Strikwerda, trainer van topclub Draisma Dynamo, wil zo mogelijk al komend seizoen meedoen in de Duitse competitie. Hij constateert dat zijn spelers te weinig progressie kunnen boeken in de relatief zwakke Nederlandse Eredivisie en weet dat in de Bundesliga enkele plekken vacant zijn. Het eerste contact is inmiddels gelegd en ’de reactie is niet afwijzend.’