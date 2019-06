Opmerkelijke move: Sarri verruilt Chelsea voor Juventus

De kampioen van de Serie A haalt Sarri weg bij Chelsea, waarmee hij afgelopen seizoen derde werd in de Premier League en de Europa League won. Juventus betaalt naar verluidt ongeveer 7,5 miljoen euro voor de diensten van de Italiaanse coach. Sarri volgt Massimiliano Allegri op, die na vijf seizoenen bij Juventus een jaartje rust neemt.

Het verblijf van Sarri in de Premier League blijft zo beperkt tot één seizoen. Na succesvolle jaren bij Napoli tekende Sarri vorige zomer bij Chelsea. De ’Blues’ eindigden onder zijn leiding op de derde plaats in de Premier League en veroverden de Europa League door Arsenal in de finale met 4-1 te verslaan. Ondanks de goede resultaten was er veel kritiek op de defensieve speelwijze van de Italiaanse coach.