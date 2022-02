Bayern München begroet fans met moeizame zege op RB Leipzig

Na de nederlaag in een lege Allianz Arena tegen Borussia Mönchengladbach en uitoverwinningen bij FC Köln en Hertha BSC was de ploeg van coach Julian Nagelsmann met 3-2 te sterk voor RB Leipzig.

Tot twee keer toe gaf Bayern een voorsprong uit handen. Een vroeg doelpunt van Thomas Müller werd beantwoord door André Silva, die in de 27e minuut gelijkmaakte. Nadat Robert Lewandowski kort voor rust had raak gekopt stond het acht minuten na de pauze opnieuw gelijk door een doelpunt van Christopher Nkunku: 2-2.

Vijf minuten later verdween de bal uit een voorzet van Serge Gnabry via het been van Leipzig-verdediger Joško Gvardiol in het eigen doel.

Bayern leidt riant in de Bundesliga met 52 punten uit 21 duels. Borussia Dortmund heeft 9 punten minder maar speelt zondag nog tegen Bayer Leverkusen.

