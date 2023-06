Premium Het beste van De Telegraaf

Fabio Jakobsen heeft twijfels weggenomen door naar ritzege te scheuren

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Fabio Jakobsen.

AMSTERDAM - Voor wie nog twijfels had, die zijn na de tweede rit in de Ronde van België wel weg. Fabio Jakobsen scheurde naar ritwinst en kan rekenen op zijn tweede deelname aan de Tour de France, die op 1 juli in Bilbao start. De 26-jarige Europees kampioen troefde Mathieu van der Poel in de sprint af, en pakte ook de leiderstrui. Van der Poel staat, met vrijdag de tijdrit in het verschiet, in tijd gelijk met zijn landgenoot, maar de kans is groot dat MvdP het weekend in gaat als de nieuwe leider.