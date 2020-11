Nieuw ’monster’ staat op bij Liverpool na wegvallen Virgil van Dijk

Phillips kreeg een kans in de basis door de afwezigheid van de geblesseerde Virgil van Dijk, Joel Matip en Fabinho.

„Hij is een briljante jongen, een slimme jongen en intelligent. In de lucht is hij een monster en hij houdt van duels op het veld. Hij was geweldig in zijn eerste wedstrijd. Iedereen kan zich voorstellen hoe spannend dat kan zijn na zo lang wachten.”

Liverpool-trainer Jürgen Klopp knuffelt Nathaniel Phillips. Ⓒ REUTERS

De verdediger, die vorig seizoen zijn debuut voor Liverpool maakte in de FA Cup, had bijna niet meer in de selectie van Liverpool gezeten. „In de zomer waren er vier teams die hem wilden”, zegt Klopp.

„Het was duidelijk dat hij zou vertrekken en daar had ik vrede mee, maar het kwam niet rond. Goed voor ons. Hij was deze wedstrijd helemaal top en heeft het team enorm geholpen.”