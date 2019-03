Van Dijk: 'Het is zwaar, heel zwaar'

"Het is zwaar, heel zwaar. Maar je wil niks meer missen als het zo goed gaat. Nu lonkt de halve finale. Ik zeg tegen mijzelf dat ik het nog anderhalve maand moet volhouden. En elke wedstrijd geeft me ook weer een kick. Ik geniet hier enorm van", aldus Van Dijk.

"Vergeet niet dat we nu ook weer drie wedstrijden in zes dagen spelen. Zondag was een rustdag na Everton-uit. Je bent in deze fase vooral bezig met herstellen. Op een dag als vandaag (maandag, red.) praten we over de speelwijze die we hanteren voor de wedstrijd tegen City. We bereiden ons ongelooflijk goed voor. Op de dag van de wedstrijd nemen we nog een keer de tactische zaken door.

Virgil van Dijk staat de media te woord. Ⓒ EPA

Van Dijk rekent zich ondanks de eclatante 3-0 zege op Anfield Road nog niet rijk. "We moeten dezelfde dingen doen als in de thuiswedstrijd. Ik noem het de mindset die goed moet zijn. Kijk, je speelt tegen de beste ploeg van de wereld. City is de aanstaande kampioen. Dat word je niet zomaar in de Premier League."

