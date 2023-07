Leeuwinnen en coach Andries Jonker balen van late tijdstip uitzwaaiwedstrijd

Jackie Groenen begreep er een dag voor de wedstrijd tegen de zuiderburen niet zoveel van waarom de bal in het Parkstad Limburg-stadion pas zo laat op de avond gaat rollen. Daardoor zullen ongetwijfeld veel jonge fans ontbreken omdat ze al op één oor liggen, vermoedt de populaire Leeuwin, één van de grote ambassadrices van Oranje.

„Als ik heel eerlijk mag zijn, ben ik geen fan van dit aanvangstijdstip”, aldus Groenen. „Het was fijner geweest als we wat vroeger hadden gespeeld. Maar helaas ga ik hier niet over, ik kies ’dit’ niet.”

’Inspireren’

Bij Andries Jonker gaat de voor kinderen veredelde ’nachtwedstrijd’ er ook niet in. „Ik heb bij mijn aantreden drie doelstellingen neergelegd: winnen, aansprekend voetbal spelen én inspireren”, begon de bondscoach zijn betoog.

„En als je wil inspireren, waar gaat dat dan over? Dat jonge kinderen enthousiast raken van het spel. Over mensen die daardoor gaan voetballen of juist blijven voetballen. Dus ben je gebaat bij een grote fysieke belangstelling, zowel fysiek als voor de buis.”

’Vragen bij gezet’

Jonker vroeg op het bondsbureau in Zeist om opheldering „Ik heb mijn mening intern heel duidelijk gemaakt en heb vragen gezet achter het late aanvangstijdstip. Ik zei: ’Kwart voor negen, hoezo? Het leek mij beter om op vier of vijf uur te beginnen. Maar dat bleek niet anders te kunnen, om redenen waar ik niet over ga. Daarmee was de kous voor mij af.”

Voor het duel in Kerkrade zijn 12.000 kaartjes verkocht. Het stadion biedt plaatst aan 20.000 toeschouwers.