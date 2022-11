Zieke Antony nog groot vraagteken voor duel met Zwitserland

Het is voorlopig afwachten of Antony maandag in actie kan komen tegen Zwitserland. In de eerste wedstrijd van de Brazilianen tegen Servië, door de Zuid-Amerikanen met 2-0 gewonnen, verving hij donderdag Neymar, die met een enkelblessure van het veld moest. De Braziliaanse vedette is er net als rechtsachter Danilo, die ook hinder ondervindt van een enkelblessure, zeker niet bij tegen de Zwitsers.

Bekijk ook: Neymar ontbreekt tegen Zwitserland