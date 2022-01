Topfavoriete 500 meter Erin Jackson toch naar Spelen dankzij gulle Brittany Bowe

Jackson diende zich daarmee aan als een van de favorieten voor het goud in Peking. De leider in het wereldbekerklassement op de 500 meter eindigde bij de trials vanwege haar misslag op het tweede rechte stuk echter slechts als derde in 38,24 seconden, achter Bowe (37,81) en Kimi Goetz (37,86). Alleen de eerste twee kregen een startbewijs. „Ik heb het zelf verprutst”, zei Jackson.

Dankzij het genereuze gebaar van Bowe, met wie Jackson al jarenlang bevriend is, mag ze toch naar de Winterspelen. „Dit past in de olympische gedachte”, aldus Bowe, die ook startbewijzen veroverde op de 1000 en 1500 meter. „Erin kan een medaille winnen in Beijing, hopelijk een gouden. Het is een eer om haar die kans te geven. Ze heeft het verdiend.”