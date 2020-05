Herlings: ’Ik heb m’n motor twee maanden niet aangeraakt’

Ruim twee maanden na zijn triomf in Valkenswaard hervat Jeffrey Herlings eindelijk de training op zijn crossmotor. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Jeffrey Herlings (25) leek dit jaar weer te gaan excelleren in de koningsklasse van de motorcross. Zijn start, met Grand Prix-zeges in Engeland én Valkenswaard, was veelbelovend. Totdat de circuits op slot gingen, waardoor ook de wereldkampioen van 2018 in de MXGP werd gedwongen zich aan de nieuwe werkelijkheid aan te passen. Ditmaal zat hij niet vanwege een blessure werkeloos thuis, maar door de coronacrisis.