Australische minister: ’Terugkeer Novak Djokovic wordt niet eenvoudig’

De komende drie jaar wordt het in ieder geval een stuk lastiger voor hem om het land binnen te komen, vertelt Karen Andrews, de minister van Binnenlandse Zaken, aan Sky News Australia. „Meneer Djokovic is nu de komende drie jaar niet welkom in Australië. Hiervan kan onder uitzonderlijke omstandigheden van worden af gezien, maar dat is geen beslissing die vandaag of morgen gemaakt gaat worden. Dat is iets voor de toekomst.”

Op de vraag of de ban van drie jaar wordt opgeheven zou Djokovic zich laten vaccineren antwoordde Andrews dat dat „misschien een reden kan zijn” om tot zo’n actie over te gaan. „Maar ons grensbeleid is onder premier Scott Morrison is altijd strict geweest”, vervolgt Andrews. „Voor iedereen die toegang tot Australië is ontzegd of waarvan het visum is geannuleerd is het geen gemakkelijk proces om weer toegang te krijgen tot Australië.”

„Natuurlijk is een gewijzigde vaccinatiestatus iets om rekening mee te houden, elke keer dat hij met een visum Australië in wil. Maar hij heeft in het verleden ook de kans gehad om zich te laten vaccineren, maar dat heeft hij nooit gedaan. Als hij wel gevaccineerd was geweest, was het totaal anders gegaan toen hij op het vliegveld arriveerde”, aldus Andrews.

Deelname in 2023 niet uit te sluiten

Morisson zelf laat de deur iets meer op een kier, al benadrukt hij ook dat de toegang de 34-jarige Serviër vooralsnog wel drie jaar ontzegd is. „Er bestaat een mogelijkheid om onder de juiste omstandigheden terug te keren. En dat zal op dat moment worden overwogen. Maar ik ga niet vooruitlopen op zaken en uitspraken doen waardoor de minister niet de beslissing kan nemen die hij moet gaan nemen.”

Doordat Djokovic Australië niet in kan, doet hij dus ook niet mee aan de Australian Open. Hierdoor zal hij voorlopig geen 21e grand slam winnen en blijft hij voorlopig ook twintig staan net als mederecordhouder Roger Federer. Rafael Nadal zou zich deze maand wel naar 21e grandslamtitels kunnen slaan. De Spanjaard won maandag zijn eersterondepartij overtuigend. Tegen Marcos Giron stond hij slechts zeven games af: 6-1 6-4 6-2.