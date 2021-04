Sanne Wevers pakt zilver op het EK turnen

De olympisch kampioene van Rio 2016 kwam in de finale tot een score van 13,866. Dos Santos overtrof die prestatie net: 13,900. Het brons ging naar de Oekraïense Anastasia Bachynska met een score van 13,333.

Tweelingzus Lieke Wevers, eerder al achtste in de meerkampfinale, viel tijdens haar oefening van de balk. Met haar score van 12,300 eindigde ze als zevende.

In Basel werden de zussen Wevers nog begeleid door hun vader Vincent Wevers. Hij is een van de coaches tegen wie een onderzoek loopt wegens mogelijk grensoverschrijdend gedrag in het verleden. De gymnastiekbond KNGU besloot onlangs dat hij zijn dochters op de Spelen van Tokio niet mag begeleiden.

Sanne Wevers heeft zich, net als haar zus, de afgelopen maanden boos gemaakt over de behandeling van haar vader. Al vergat ze nooit te melden begrip te hebben voor de (oud-)turnsters die getuigden over misdragingen van tal van coaches. Wellicht gedreven door de in haar ogen tegenwerking van de bond turnde ze in Basel twee stabiele oefeningen. In de kwalificaties was dat goed voor een score van 13,433, waarmee ze zich als tweede plaatste voor de finale. Daarin verhoogde ze de moeilijkheidsgraad van haar oefening van 5,3 naar 5,6 en was ook de uitvoering nog stabieler.