Primoz Roglic deelt in Catalonië eerste tik uit aan wereldkampioen Evenepoel

Al snel vertrok er een groep van vijf man met daarbij één Nederlander Jetse Bol. De voor het Spaanse Burgos-BH aanvaller mengde zich bovendien nadrukkelijk in de strijd om de bergtrui met de Belg Rune Herregodts en de Spanjaard Pau Miquel. Vooral die laatste maakte het de Nederlander lastig, maar op de laatste beklimming was het ineens klaar voor Miquel, waarna Bol de beslissende punten kon pakken.

Met de drie overige vluchters hoopte Bol nog voor de ritzege te vechten, maar het peloton liet dat niet gebeuren bij de een van de twee mogelijk sprinterskansen van de week. Het was echter geen makkelijk finale met een oplopende weg richting de finishlijn en een roerige aanloop door een flinke valpartij zo’n vijf kilometer voor de streep.

Zodoende mengden de klassementsrenners zich ook zeer nadrukkelijk in de strijd. Roglic werd uitstekende op gang gebracht door Koen Bouwman, al kwam hij wel vroeg op kop. Toch was hij in staat om de opkomende Evenepoel achter zich te houden. De twee staan over twee maanden ook tegenover elkaar in de Giro. Ide Schelling legde knap beslag op de derde plaats.

Robert Gesink maakte zijn rentree in het peloton. De renner van Jumbo-Visma is hersteld van de bekkenbreuk die hij in januari in de Tour Down Under opliep door een zware val.

Precies genoeg

„Je hoopt altijd op het beste en dan moet je het maar gewoon doen”, zei Roglic, die eerder deze maand al de Tirreno-Adriatico op zijn naam schreef en daar drie etappes won. „Ik had op het einde nog precies genoeg in de benen”, aldus de kopman van Jumbo-Visma.

Evenepoel was na afloop licht ontgoocheld. „Primoz en ik hadden zo’n beetje dezelfde snelheid, maar ik moest van te ver komen”, analyseerde de Belg van Soudal - Quick-Step. „Misschien had ik kunnen winnen als ik in het wiel van Primoz had gezeten, maar na de rit is het altijd gemakkelijk excuses vinden. Het is jammer om tweede te worden.”