Olympiërs moeten zes uur voor wedstrijd negatief testen

DINSDAF 20 JULI

Russische zwemmer Borodin mist Spelen door corona

18.55 uur: De Russische zwemmer Ilja Borodin mist de Olympische Spelen. De talentvolle wisselslagspecialist is positief getest op corona, liet de Russische zwemfederatie woensdag weten aan persbureau Tass.

De 18-jarige Borodin veroverde eerder dit jaar tijdens de EK in Boedapest goud op de 400 wissel. Op deze afstand kwalificeerde hij zich in Kazan voor de Spelen met een tijd van 4.11,17, een nationaal record en een wereldrecord voor junioren.

Organisatie: zes uur voor start olympische wedstrijd negatieve test

15.40 uur: Sporters die zes uur voor het begin van hun wedstrijd negatief testen op corona mogen meedoen aan de Olympische Spelen. Dat heeft directeur Toshiru Muto van het organisatiecomité dinsdag gezegd.

In het olympisch dorp heeft een aantal sporters positief getest. Zij zitten in afzondering. Dinsdag werd bekend dat de Tsjechische beachvolleybalcoach Simon Nausch positief is getest op corona. Eerder gebeurde dit al met beachvolleyballer Ondrej Perusi. Ze hebben het olympisch dorp verlaten en zitten in isolatie. Ook verblijven diverse sporters op hun trainingskamp in voorbereiding op de Spelen in quarantaine na een positieve test.

Mede door de stijgende coronacijfers sloot Muto niet uit dat de Spelen op het laatste moment worden afgelast. „Het is niet te voorspellen wat er gebeurt met de coronacijfers”, aldus Muto. „Als er een piek in het aantal gevallen komt, moet we gaan praten met alle betrokken partijen. Op dit moment kan het alle kanten op.”

De Spelen gingen vorig jaar niet door vanwege de coronapandemie. Dit jaar is er vanwege corona geen publiek welkom in de olympische stadions.

Hockeysters in laatste test voor Spelen nipt langs Nieuw-Zeeland

13.10 uur: De Nederlandse hockeysters hebben hun laatste wedstrijd in aanloop naar de Olympische Spelen nipt gewonnen. De ploeg van bondscoach Alyson Annan won op het olympische veld in Tokio in een verkort oefenduel met 2-1 van Nieuw-Zeeland.

Maria Verschoor maakte in de laatste minuut het winnende doelpunt. Frédérique Matla nam uit een strafcorner de andere Nederlandse goal voor haar rekening.

De wedstrijd duurde slechts vier keer 10 minuten omdat de Nieuw-Zeelandse hockeysters pas net in Japan zijn gearriveerd. Na de wedstrijd werd er door Oranje nog een training van een half uur afgewerkt. Annan: „Aan het resultaat hecht ik weinig waarde. Maar het was goed om weer eens tegen Nieuw-Zeeland te spelen, want dat was in verband met corona al weer zo’n tweeënhalf jaar geleden.”

Lidewij Welten, net hersteld van een zware hamstringblessure, deed ook mee. „Ze heeft nog wel een paar wedstrijden en ritme nodig om de oude te worden”, zei Annan. „Maar ze heeft groen licht van ons en van de medische staf. Dus ze heeft de Spelen gehaald.”

De hockeysters bereidden zich in Gifu voor op de Spelen. Ze hebben pas net hun intrek genomen in het olympische dorp. „We zijn al anderhalve week in Japan. Eigenlijk wilden we veel langer, maar door de restricties hebben we besloten het trainingskamp in te korten. Je hebt maar tien dagen nodig om te acclimatiseren. Nee, wij hebben geen enkele last van de hitte.”

Handbalsters winnen laatste oefenduel voor Spelen van Rusland

13.10 uur: De Nederlandse handbalsters hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het begin van de Olympische Spelen gewonnen. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade was met 37-34 te sterk voor Rusland

Oranje opent het olympisch toernooi zondag met het duel met gastland Japan.

In de laatste oefenwedstrijd tegen de Russinnen ging het in de eerste helft lang gelijk op. In de tweede helft liep Nederland uit naar 26-21, mede dankzij drie treffers van Nycke Groot. Bij een stand van 29-23 nam de Russische coach een time-out. Zijn ploeg was daarna twee keer trefzeker. Nederland nam daarna het initiatief weer en liep uit naar 33-26. Maar Rusland vond daarna nog de energie voor een slotoffensief en had de achterstand twee minuten voor tijd bijna goedgemaakt: 33-35. Maar dank zij een treffer van Laura van der Heijden kwam de Nederlandse zege niet in gevaar. In de laatste seconde bepaalde Inger Smits de eindstand op 37-34.

Ski-alpinisme toegevoegd aan olympisch programma in 2026

09.59 uur: Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) voegt ski-alpinisme toe aan het programma voor de Winterspelen van 2026 in Milaan. Ski-alpinisme houdt in het beklimmen en afdalen van offpisteroutes op lichte ski’s.

Vorig jaar tijdens de Jeugdspelen in het Zwitserse Lausanne werd het ski-alpinisme getest. In totaal zullen er vijf wedstrijden op het programma staan. Het gaat om een sprint en een individuele race bij mannen en vrouwen en een gemengde estafette.

Het IOC wil de gaststeden van de Spelen de mogelijkheid bieden nieuwe disciplines op het programma te zetten die „spectaculair” of „cultureel relevant voor het gastland” zijn. Ski-alpinisme is populair in Italië. De Italiaanse skiërs presteren sterk in de sport.

Slapeloze nachten voor IOC-baas Bach over Spelen in Tokio

09.26 uur: De voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), Thomas Bach, erkende dinsdag dat hij slapeloze nachten heeft gehad over de Spelen in Tokio. Volgens Bach viel het niet mee met de situatie rond het coronavirus, de tegenstand van de Japanse bevolking en het moeten weigeren van publiek in de olympische stadions.

„De afgelopen 15 maanden hebben we veel beslissingen moeten nemen op zeer onzekere gronden. We hadden elke dag twijfels. We beraadslaagden en discussieerden. Er waren slapeloze nachten”, zei Bach. „Dit was ook zwaar voor ons, zwaar voor mij. Maar om de Spelen te laten doorgaan, moesten we vertrouwen geven, een uitweg uit deze crisis laten zien.”

Door de positieve coronatesten in onder meer het olympisch dorp zijn Bach en het IOC de afgelopen dagen weer meer onder druk komen te staan. Toch is Bach vooral positief nu het openingsceremonie naderbij komt. „We kunnen eindelijk licht aan het einde van de donkere tunnel zien”, zei Bach. „Annulering was nooit een optie voor ons. Het IOC laat de atleten nooit in de steek... we deden het voor de atleten.”

De Olympische Spelen worden vrijdag geopend.

Gracenote rekent op recordaantal van 48 medailles voor Nederland

09.02 uur: Nederland begint vrijdag aan wat de meest succesvolle Olympische Spelen moeten worden. In een laatste prognose voor het begin van het evenement komt sportdatabureau Gracenote tot een recordaantal van 48 medailles voor de Oranje-equipe. Bij de vorige berekening, in april, was dat aantal nog 46.

Nederland komt in de medaillespiegel uit op de zesde plaats, denkt Gracenote. De Verenigde Staten (96 medailles) voeren de tabel aan, gevolgd door Rusland (68), China (66), Japan (60) en Groot-Brittannië (52).

De 48 plakken voor Nederland zijn door Gracenote onderverdeeld in 16 gouden, 14 zilveren en 18 bronzen. Het databureau laat wel weten dat het, vanwege het coronavirus en de aangepaste sportkalenders en het feit dat de sportwereld lang heeft stilgelegen, moeilijker dan ooit is om een voorspelling te doen.

Gracenote rekent onder meer op goud voor atletes Sifan Hassan (10.000 meter) en Femke Bol (400 meter horden), BMX’ers Niek Kimmann en Laura Smulders, baanwielrenner Harrie Lavreysen (keirin en sprint), wielrenster Anna van der Breggen (wegwedstrijd en individuele tijdrit) en de hockeyvrouwen. Nederland moet vooral het verschil gaan maken bij het zeilen. Gracenote rekent bij die sport op liefst vier keer goud voor Oranje.

Het record van de Oranje-formatie bij de Zomerspelen staat op 25 medailles. Dat was in 2000 in Sydney, toen de huidige chef de mission Pieter van den Hoogenband daar zelf als zwemmer nog een groot aandeel in had. Bij de vorige Zomerspelen in Rio kwam Nederland in 2016 op 19 medailles uit.

Opnieuw positieve coronatest bij sporter in olympisch dorp

08.07 uur: In het olympisch dorp in Tokio is opnieuw een sporter positief getest op corona. De organisatie van de Olympische Spelen heeft nog niet bekendgemaakt welke tak van sport de deelnemer beoefent. Er zijn nu negen nieuwe gevallen geconstateerd bij mensen die betrokken zijn bij de Spelen, aldus de organisatie.

Twee leden van het Mexicaanse honkbalteam legden een positieve test af voordat ze vertrokken naar Tokio. Volgens de honkbalfederatie van Mexico zijn Hector Velazquez en Sammy Solis in isolatie geplaatst en zullen meer testen volgen.

Maandag werd bekend dat de Tsjechische beachvolleyballer Ondrej Perusic in het dorp positief was getest. Hij zit in quarantaine in een hotel.

MAANDAG 19 JULI

Team USA zonder basketballer LaVine naar OS in Japan

23.42 uur: De Amerikaanse basketbalploeg is zonder Zach LaVine naar Japan vertrokken. De sterspeler van Chicago Bulls is uit voorzorg vooralsnog thuisgebleven, omdat er voor hem een risico bestond dat hij besmet was geraakt met het coronavirus. Mogelijk kan hij later deze week alsnog naar Tokio reizen. De titelverdediger begint zondag aan het olympisch toernooi met de wedstrijd tegen Frankrijk.

JaVale McGee van Denver Nuggets en Keldon Johnson van San Antonio Spurs zijn onlangs toegevoegd aan Team USA. Zij zijn de vervangers van Kevin Love van Cleveland Cavaliers (blessure) en Bradley Beal van Washington Wizards (in isolatie na mogelijke coronabesmetting).

De Amerikanen komen met een uitgedunde selectie in Japan aan. Devin Booker (Phoenix Suns), Khris Middleton en Jrue Holiday (beiden Milwaukee Bucks) spelen deze week nog in de finale van de Amerikaanse competitie NBA. Zij voegen zich volgens de planning later bij de ploeg.

Tsjechische beachvolleyballer test positief in olympisch dorp

16.42 uur: De Tsjechische beachvolleyballer Ondrej Perusic is positief op corona getest in het olympisch dorp van de Spelen in Tokio. Hij heeft volgens zijn teamarts geen symptomen maar is wel in quarantaine geplaatst. Ook wordt onderzocht met welke mensen hij mogelijk nauw in contact is geweest.

Perusic is voor zover bekend de vierde persoon die positief op corona heeft getest in het olympisch dorp, na twee voetballers en een videospecialist van de Zuid-Afrikaanse voetbalploeg.

Tijdens de Olympische Spelen, die vrijdag worden geopend, nemen in totaal zo’n 18.000 sporters en begeleiders hun intrek in het dorp. Op het piekmoment, ongeveer halverwege de Spelen, zullen er maximaal 6700 tegelijkertijd zijn. „Het is onvermijdelijk dat we besmettingsgevallen hebben”, erkende IOC-directeur Christophe Dubi. Hij verzekerde echter dat alles wordt gedaan om het risico op een uitbraak van het coronavirus „tot een absoluut minimum te beperken.”

Volgens het Japanse persbureau Kyodo is maandag ook een Japanse turnster positief op corona getest. Dat gebeurde in de stad Inzai, waar ook de turnploeg van de Verenigde Staten zich voorbereidt op de Spelen. Verschillende bronnen meldden later dat een Amerikaanse het virus eveneens heeft opgelopen. Bij aankomst in Japan was haar PCR-test nog negatief. Volgens een NBC-verslaggever gaat het om Kara Eaker.

Het organisatiecomité van de Spelen maakte verder bekend dat tot dusver 58 positieve coronatests zijn geregistreerd. Er zijn circa 30.000 tests uitgevoerd bij 18.000 sporters, officials, journalisten en andere betrokkenen die vanaf 1 juli in Japan zijn aangekomen.

Coronastress in kamp-Biles: teamgenote positief, staflid in quarantaine

16.08 uur: Een Amerikaanse gymnaste heeft positief getest op het coronavirus in het trainingskamp van de Verenigde Staten in het Japanse Inzai. Ze is samen met een staflid in quarantaine geplaatst, zo werd maandag bekendgemaakt.

De identiteit van de atlete, die deel uitmaakt van de Amerikaanse selectie aan de zijde van superster Simone Biles, blijft anoniem. „De gymnaste is in quarantaine gegaan en vertoont geen symptomen”, aldus Kimiya Kosaku, stadsambtenaar van Inzai. „Het staflid wordt beschouwd als risicocontact en ging daarom eveneens in afzondering.”

Biles testte dus negatief, maar de organisatie en de Amerikanen houden hun hart vast. Biles was op de vorige Olympische Spelen in Rio goed voor vijf medailles en belooft in Tokio opnieuw één van de sterren op het toneel te worden. Samen met de Amerikaanse turnploeg is Biles ondertussen afgereisd naar het Olympisch dorp in Tokio.

Organisatie spelen zweert dat olympisch dorp veilig is

09:38 uur De organisatoren van de Olympische Spelen in Tokio hebben maandag bendadrukt dat het olympisch dorp „een veilige plaats is om te verblijven”, nu er vrees in het land voor het oplopende aantal coronagevallen enkele dagen voor de openingsceremonie.

Twee Zuid-Afrikaanse voetballers en een video-analist zijn afgelopen weekeinde positief getest op het coronavirus in het dorp, zo maakten de organisatoren zondag bekend. Van nog eens 21 spelers en stafleden van de Zuid-Afrikaanse ploeg werd maandag, slechts drie dagen voor hun eerste wedstrijd, bekend dat ze in nauw contact stonden met de besmette ploeggenoot.

Maar de organisatoren van de Spelen bagatelliseerden het risico dat er een uitbraak zou ontstaan en zeiden dat er tot nu toe „geen noemenswaardige onregelmatigheden” zijn geweest. „Het IOC en Tokio 2020 zijn er absoluut duidelijk over dat het olympisch dorp een veilige plek is om te verblijven”, vertelde woordvoerder Masa Takaya aan verslaggevers.

Takaya zei dat er tot nu toe 61 positieve gevallen zijn geweest die verband houden met de door de pandemie uitgestelde Spelen. „Maar dat is slechts een fractie van de duizenden tests die zijn uitgevoerd”, voegde hij eraan toe.

De organisatoren zeiden dat de 21 leden van de Zuid-Afrikaanse ploeg is gevraagd om in hun kamers in het Olympisch dorp te blijven, nadat de drie positief waren getest op het virus.

Maandag kwam er een vierde coronabesmetting in het olympisch dorp aan het licht. De Tsjechische beachvolleyballer Ondrej Perusic heeft volgens zijn teamarts geen symptomen maar is wel in quarantaine geplaatst. Ook wordt onderzocht met welke mensen hij mogelijk nauw in contact is geweest.

’Meerderheid Japanners gelooft niet in veilige Spelen’

08:00 uur Enkele dagen voor de opening van de Olympische Spelen in Tokio gelooft een grote meerderheid van de Japanners niet dat het sportevenement veilig gehouden kan houden.

De Japanse krant Asahi Shimbun meldt op basis van onderzoek dat 68 procent van de ongeveer 1500 telefonische respondenten zegt dat door de aanhoudende coronapandemie veilige Spelen niet mogelijk zijn.

Slechts 21 procent is van mening dat het wel kan. Zo’n 55 procent is ronduit tegen het doorgaan van de Olympische Spelen, terwijl 33 procent daar geen problemen mee heeft.

Sponsor Toyota trekt tv-commercials Spelen in

06:01 uur De Japanse autofabrikant Toyota, een van de belangrijkste sponsors van de Olympische Spelen, zal geen tv-commercials uitzenden die aan de Spelen zijn gerelateerd, meldt het Japanse dagblad Yomiuri.

„De Olympische Spelen worden een evenement dat het publiek niet begrijpt”, zo citeert de krant een vertegenwoordiger van het bedrijf. Ook zal Toyota-ceo Akio Toyoda volgens het bericht naar verwachting de openingsceremonie niet bijwonen.

De Spelen beginnen vrijdag terwijl het aantal besmettingen in de gaststad Tokio stijgt. De Japanse krant Asahi Shimbun meldde maandag op basis van onderzoek dat 68 procent van de ongeveer 1500 telefonische respondenten zegt dat door de aanhoudende coronapandemie veilige Spelen niet mogelijk zijn. Ongeveer 55 procent is ronduit tegen het doorgaan van het sportevenement.