Twee positieve testen bij King of the Court: ’super zuur’

„Super zuur voor de spelers, maar een bevestiging dat de strenge protocollen werken. We zitten bovenop de gezondheid van onze spelers en staf en weten precies wat te doen als iemand positief is.”

King of the Court duurt nog tot en met zaterdag. Veertig beachvolleybalkoppels uit de hele wereld doen mee. Alle spelers dienden voorafgaand aan het afreizen naar Nederland een negatieve coronatest te overleggen die maximaal 72 uur oud was. Pas daarna werden zij toegelaten tot de zogenaamde spelersbubbel. Direct na aankomst ondergingen alle spelers een volgende coronatest. Voor Métral en Schweiner leverde deze test een positieve uitslag op. De andere 78 spelers testten allen negatief.

Métral en Schweiner testten allebei respectievelijk drie en zes weken geleden voor het eerst positief op het coronavirus, maar bij vertrek naar Nederland was de test negatief. „De eerste test in Nederland pakte toch weer positief uit. We weten dat het kan. Ook zonder dat iemand nog symptomen van Covid-19 heeft, kunnen tot drie maanden na een besmetting deeltjes van het coronavirus in een lichaam blijven en dan zorgen voor een positieve test. De kans dat dit ook het geval is bij Métral en Schweiner is aannemelijk”, lichtte toernooiarts Marc Doornbos toe.

De duo’s waarin Métral en Schweiner uitkomen worden vervangen door twee Nederlandse duo’s, te weten Jasper Bouter/Ruben Penninga en Stefan Boermans/Yorick de Groot.