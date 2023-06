Roger Schmidt in Portugal verkozen tot Trainer van het Jaar

Schmidt maakt niet lang na de winterstop van het seizoen 2021/2022 bekend dat hij niet verder gaat als trainer van PSV, waarna hij de wijk neemt naar Portugal. Daar wordt hij na een spannende competitie uiteindelijk op de laatste speeldag met twee punten voorsprong op FC Porto kampioen.

Het is voor Benfica de eerste landstitel sinds 2019. Het elftal van Schmidt wint op de slotdag met 3-0 van Santa Clara. FC Porto verslaat Vitoria Guimaraes met dezelfde cijfers.

Het is voor Schmidt de tweede landstitel in zijn loopbaan, eerder wordt hij met Red Bull Salzburg kampioen van Oostenrijk. Met PSV slaagt hij er in twee seizoenen niet in om Ajax af te troeven, wel wint hij met de Eindhovenaren een KNVB-beker en een Johan Cruijff Schaal. Komend seizoen krijgt Schmidt bij de Portugezen de beschikking over Orkun Kökcü, die afgelopen seizoen in Nederland kampioen met Feyenoord werd.