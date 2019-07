Kittel ziet wel mogelijkheden naast Groenewegen

„Ik hoef niet perse naar de Tour de France. We kunnen een totaal ander programma rijden”, liet de Duitser gisteren in de Tour de France weten. Kittel kocht begin mei vanwege mentale problemen zijn contract bij Katusha af. Hij kreeg het niet meer opgebracht om op het hoogste niveau te wielrennen.

„Ik ben nu naar de Tour gekomen om te kijken wat het met me doet. Ik wil zien hoe ik me voel. Verder kan ik hier met een aantal mensen praten om vervolgens na de Tour een beslissing te nemen over mijn toekomst. Of ik weer ga fietsen? Ik weet echt nog niet welke kant het zal uitgaan.”

Merijn Zeeman benaderde Kittel, zoals deze krant reeds begin juni meldde, om vanaf 2020 voor Jumbo-Visma uit te komen. Zeeman werkte eerder met hem al bij Skil-Shimano en Argos. „Ik vind het fantastisch om mijn vriend Tony Martin bij Jumbo-Visma te zien: hij heeft duidelijk erg veel plezier in zijn werk.”