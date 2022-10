Premium Het beste van De Telegraaf

Belgische voetbalkenners loven Nederlandse coach ondanks averij Antwerp ’Zonder Van Gaal-trekjes staat Van Bommel er goed op in België’

Antwerp-trainer Mark van Bommel probeert het tempo in de wedstrijd te houden door de bal snel naar zijn speler Calvin Stengs te gooien. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Een vliegende start kende Mark van Bommel met Royal Antwerp FC, maar de laatste tijd gaat het minder soepel. Van de laatste vijf duels verloor de voormalige PSV-trainer er drie met The Great Old, maar Belgische voetbalkenners vrezen totaal niet voor een ineenstorting zoals Van Bommel meemaakte bij PSV en VfL Wolfsburg. „Het is zeker niet ineens dramatisch nu het een paar keer verkeerd is gevallen. Over de hele linie heeft hij het tot nu toe heel goed gedaan”, vindt Marc Degryse.