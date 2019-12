Logisch vervolg met boegbeeld van Oranje

Sarina Wiegman Ⓒ Hollandse Hoogte

ZEIST - Sarina Wiegman heeft haar contract als bondscoach van de Leeuwinnen verlengd en gaat over twee jaar tijdens het EK in Engeland op voor titelprolongatie. De succesvolle trainster voelt zich als een vis in het water in de Zeister bossen en de KNVB is op zijn beurt zeer blij met de 50-jarige Haagse. Niet voor niets is voor haar een plek in de beeldentuin op de Campus gereserveerd. Contractverlenging was in feite een niet meer dan logisch vervolg.