Formule 1-weekeinde gaat vooralsnog ’gewoon’ door, Leclerc weer de snelste

De Formule 1 heeft ondertussen een statement naar buiten gebracht. „We hebben nauw contact gehad met alle betrokken autoriteiten naar aanleiding van de situatie die zich vandaag heeft voorgedaan. Ze hebben bevestigd dat het evenement kan doorgaan. We volgen de situatie op de voet en blijven in nauw contact met de autoriteiten en alle teams.”

De tweede vrije training begon vrijdag een kwartier later dan gepland, omdat coureurs en teambazen werden bijgepraat door Formule 1’s CEO Stefano Domenicali. Een aantal coureurs had daarvoor aangegeven liever niet te willen rijden. Vervolgens was toch iedereen actief tijdens de training.

Leclerc weer de snelste

Charles Leclerc zette net als tijdens de eerste vrije training de snelste tijd neer in de tweede sessie. De Ferrari-coureur, winnaar van de eerste race in Bahrein, was bijna anderhalve tiende van een seconde sneller dan Max Verstappen. Verstappen reed wel op de hardere medium-band. Leclercs teamgenoot Carlos Sainz noteerde de derde tijd. Beide Ferrari-coureurs kwamen de slotfase van de training niet meer in actie, nadat ze beiden in aanraking waren gekomen met de muur. Achter de Ferrari's en Red Bulls kwamen Lewis Hamilton en George Russell (Mercedes) tot de vijfde en zesde tijd.

Om 22.00 uur lokale tijd, 20.00 uur in Nederland, staat er opnieuw een vergadering gepland met Domenicali en de teambazen. Volgens bronnen is door de autoriteiten verzekerd dat de veiligheid van het evenement bovenaan de prioriteitenlijst staat, maar de aanval van de Jemenitische rebellen zorgt logischerwijs voor veel vragen.

Ook de Saudi Motorsport Company laat in een statement weten dat de veiligheid is gewaarborgd voor alle aanwezigen op het circuit en dat het race-weekeinde doorgaat.