Oud-Ajax-trainers Peter Bosz en Ronald Koeman hebben vertrouwen in Jordi Cruijff

Bosz (58) was in 2016 een half jaar trainer in Israël, waarna hij naar Ajax vertrok. Dat de Amsterdammers nu aan Cruijff denken als opvolger van Marc Overmars noemt hij een ’interessante gedachte’. „Ik snap het zeker”, stelt Bosz vanuit Frankrijk. „Jordi heeft natuurlijk die achternaam en was heel close met zijn vader, maar dat is iets waar hij nooit op heeft willen teren. Dat blijkt ook wel uit het pad dat hij heeft gekozen als technisch directeur. Hij heeft een heel heldere visie, is een intelligente jongen en kan ook bikkelhard zijn. Daarnaast heeft hij een goede babbel en goed zicht op de voetballers en het elftal dat hij wil bouwen. Je ziet ook dat veel trainers die hij heeft aangesteld, prima terecht zijn gekomen.”

Cruijff lukte het na een lange smeekbede om Bosz begin 2016 los te weken bij Vitesse. „Daarvoor kende ik hem helemaal niet, maar we hebben heel prettig samengewerkt. In mijn tijd als technisch directeur bij Feyenoord heb ik geleerd dat het heel belangrijk is dat je goed overweg kunt met je trainer, en andersom. Het is een prachtige persoonlijkheid. Hij houdt vast aan zijn visie en daar kan hij goed en interessant over vertellen. Jordi is denk ik van huis uit meer Spaans- dan Nederlands georiënteerd. Hij beschikt over veel kwaliteiten die een goede technisch directeur moet hebben.”

De families van Johan Cruijff en Ronald Koeman onderhouden al heel lang een warme band. Ⓒ ProShots

Ronald Koeman kent Cruijff als geen ander en reageert kort maar krachtig op het polsen van Jordi door Ajax. „Jordi is een kundige en geweldige vent voor die functie. Tevens heeft hij de achternaam Cruijff...”

Ook Mister Ajax Sjaak Swart, oud-speler Ronald de Boer en Keje Molenaar (lange tijd een vertrouweling van Johan Cruijff) zouden de komst van ’Cruijff junior’ toejuichen. „Mijn hart maakte dan ook een sprongetje toen ik las dat Jordi is gepolst”, aldus laatstgenoemde.

