’Golden girl’ Femke Heemskerk besluit indrukwekkende zwemloopbaan

Sport

Kira Toussaint verovert haar derde gouden plak bij EK kortebaan

Kira Toussaint heeft bij de EK kortebaan in Kazan ook de 100 meter rugslag gewonnen. Het was al haar derde gouden medaille op het toernooi. Toussaint was in de Russische stad ook de beste op de 50 meter en 200 meter rugslag.