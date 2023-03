Dominique Janssen helpt Wolfsburg aan zege bij PSG in Champions League

PSG speelde het laatste half uur met een vrouw minder, nadat Elisa De Almeida uit het veld was gestuurd.

De Nederlandse international Jackie Groenen stond in de beginopstelling van PSG. Lieke Martens bleef op de bank. Bij de Duitse formatie speelden Dominique Janssen en Jill Roord van het begin. Lynn Wilms kwam niet in actie.

Chelsea won bij Lyon. In de Franse stad werd het 1-0 voor de Engelsen. Lyon is de titelverdediger in het toernooi. De club won de Champions League zes keer in de laatste zeven seizoenen.

Eerder in het toernooi won Chelsea in de groepsfase ook al twee keer van een andere grootmacht uit Frankrijk, Paris Saint-Germain. De Londense formatie kan als eerste Engelse club de Champions League winnen, sinds Arsenal dat deed in 2007. Chelsea was twee jaar geleden al eens finalist. Lyon versloeg vorig seizoen in de eindstrijd Barcelona.

Van de Donk

Na bijna een half uur kwam Chelsea op voorsprong door een doelpunt van de Noorse Guro Reiten, na voorbereidend werk van Erin Cuthbert. De Nederlandse Damaris Egurrola stond in de basis bij Lyon. Daniëlle van de Donk viel in de 55e minuut in.

Dinsdag won Bayern München met 1-0 van Arsenal en zegevierde Barcelona met dezelfde cijfers bij AS Roma. De returns zijn volgende week. De finale van de Champions League voor vrouwen is op zaterdag 3 juni in Eindhoven.