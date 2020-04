Engelse minister tikt Premier League op de vingers

„In een tijd van nationale crisis moet onze nationale sport zijn rol spelen. Ik reken erop dat voetbalautoriteiten de stemming in het land goed aanvoelen en snel tot overeenstemming komen”, aldus Dowden.

De clubs in de hoogste Engelse divisie hebben hun spelers en trainers gevraagd 30 procent salaris in te leveren, maar de vakbond van de voetballers PFA is daar nog niet mee akkoord. De PFA voerde aan dat daardoor veel minder belastinggeld wordt afgedragen en er dus ook minder geld binnenkomt voor de Britse gezondheidszorg.

Dowden schrijft dat de onenigheid in het voetbal hem zorgen baart, te meer daar sommige clubs, waaronder koploper Liverpool, zeggen gebruik te willen maken van de steunregeling van de regering voor hun niet-spelende werknemers. „Gebruik maken van de publieke portemonnee om de inkomens van laagbetaalde medewerkers aan te vullen, terwijl de spelers miljoenen verdienen en ook de steentrijke eigenaars niets hoeven in te leveren. Dat zal het volk hen niet in dank afnemen.”