Celstraf voor fan die emmer zand in gezicht doelman smeet; hoogste boete ooit voor ’zijn’ club

Een fan van de Australische voetbalclub Melbourne Victory is veroordeeld tot drie maanden celstraf. De 23-jarige Alex Agelopoulos slingerde doelman Tom Glover een emmer met zand in het gezicht tijdens een gewelddadige invasie van supporters op het veld. Dat gebeurde in december vorig jaar bij de derby in de hoogste profcompetitie tussen Melbourne Victory en Melbourne City.

Tom Glover van Melbourne City hield een hoofdwond over aan de bizarre actie. Ⓒ ANP/HH