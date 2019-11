Oranje ruikt WK-finale: tijd voor taco’s

In de voorbereiding op het WK in Brazilië verloor Oranje nog met 2-1 van de balvaardige Mexicanen. „We weten dat we heel scherp moeten zijn op hun counteraanvallen”, zegt Maatsen, die al wel weet wat hij ongeveer moet zeggen. Het voormalig talent van PSV trainde regelmatig mee met de Onder 19 van Mark van Bommel. En dat blijkt als hij er ineens een vaker gehoorde uitspraak van de coach in gooit. „Als we als team goed presteren, komen de individuele kwaliteiten naar boven.”

„Met Mexico treffen we een ploeg die al drie maanden bij elkaar is, dat zie je terug”, zegt KNVB-coach Peter van der Veen, die de geschorste Liverpool-verdediger Ki-Jana Hoever vanavond mist. „Maar ik hoef niet te twijfelen om anderen erin te brengen. De jongens trainen geweldig, ook degenen die minder spelen. Dat is top en nodig als je hier in Brazilië met zijn allen succes wilt hebben.” De honger is er bij Onder 17. Het is tijd voor taco’s.