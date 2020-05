Chris Froome: ’Iedereen twijfelt of de Tour doorgaat’

„Maar iedereen vraagt zich af of het wel echt doorgaat”, zei Froome in een live-gesprek via Instagram met de bekende cricketer Kevin Pietersen.

De 34-jarige Froome won de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017. De Brit van Team Ineos heeft nog één overwinning nodig om zich bij de recordhouders Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain te voegen. „We kunnen koersen zonder toeschouwers. De hele Tour zou dan op tv te volgen zijn. Maar de grote vraag is of het de organisatie gaat lukken om te voorkomen dat mensen toch langs de weg gaan staan, dat er samenscholingen plaatsvinden”, zegt Froome.

Het is nu de bedoeling dat de Tour op 29 augustus in Nice van start gaat. De Franse overheid bepaalde vorige week dat (sport-)evenementen met meer dan 5000 toeschouwers niet voor 1 september kunnen plaatsvinden. Dat zou kunnen betekenen dat er in ieder geval de eerste dagen slechts een beperkt aantal toeschouwers aanwezig mag zijn. De Franse sportminister Roxana Maracineanu sluit een Tour helemaal zonder publiek uit.

„Ik train iedere dag uren binnen, ik probeer fit te blijven en er klaar voor te zijn als de Tour gaat plaatsvinden”, zei Froome, die in Zuid-Frankrijk verblijft. „Maar dat is de vraag. Bij de organisatie van de Tour zijn al duizenden mensen betrokken. Normaal gesproken komen er honderdduizenden, zo niet miljoenen mensen kijken. Je rijdt soms tussen een tunnel van mensen door. Misschien wordt het nu een Tour zonder publiek. Maar lukt de organisatie dat? Het is heel lastig.”