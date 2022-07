Bod Manchester United van 45 miljoen op Ajacied Martinez

Met de poging de Martinez in te lijven, probeert Manchester United het eveneens geïnteresseerde Arsenal af te troeven. De Londenaren bleken afgelopen week al bereid in totaal 40 miljoen euro te betalen. Dat bedrag was opgebouwd uit een vaste som van 35 miljoen euro vast en maximaal 5 miljoen euro aan bonussen.

Ook het eerste bod van United bestaat uit een vast deel (41 miljoen euro) en bonussen (4 miljoen). De verwachting is dat Ajax nog niet met het voorstel instemt. Technisch manager Gerry Hamstra en zijn rechterhand Klaas-Jan Huntelaar willen de betrouwbare verdediger liever niet kwijt, beseffen echter wel dat elke speler voor de juiste prijs te koop is en zeiden eerder minimaal 50 miljoen euro te verlangen.

Premier League-droom

De Amsterdammers hebben echter ook met Martinez te maken. De Argentijn werd in 2019 voor slechts 7 miljoen euro van Defensa y Justicia gekocht. Hoewel hij werd aangetrokken als mogelijke vervanger van linksback Nicolas Tagliafico, ontpopte hij zich tot linker centrale verdediger. Samen met Jurriën Timber vormt hij een uitstekend duo. In de drie seizoenen in Amsterdamse dienst werd hij twee keer kampioen, eindigde hij in het door corona afgebroken jaar als eerste en won hij de KNVB-beker.

Door de concrete interesse van Arsenal én Manchester United hoopt Martinez zijn Premier League-droom in vervulling te laten gaan. Bij United zou hij met Ten Hag een trainer treffen die hem goed kent en gecharmeerd is van zijn verdedigende én opbouwende kwaliteiten. In 118 duels in het Ajax-shirt scoorde Martinez zes keer en leverde hij zes assists.