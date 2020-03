Gündogan: ’Liverpool kampioen niet meer dan rechtvaardig’

„Dat zou niet meer dat rechtvaardig zijn, gezien hun enorme voorsprong op ons”, zei de Duitse international. Liverpool heeft met nog negen duels te spelen een marge van 25 punten op nummer 2 Manchester City. De titelhouder heeft nog wel een wedstrijd minder gespeeld.

Met nog twee overwinningen erbij is Liverpool zeker van het eerste Engelse kampioenschap sinds 1990. „Voor mij is dat oké”, verzekerde Gündogan. „Als sportman moet je deze eerlijke conclusie durven trekken. Ik begrijp echter dat het voor de voetbalautoriteiten een lastige beslissing is om van de huidige ranglijst de eindstand te maken, want je hebt natuurlijk ook nog te maken met eventuele degradaties en andere consequenties.”

In de Premier League wordt zeker tot 30 april niet gevoetbald. Gündogan is bereid om het gebrek aan inkomsten bij zijn club voor een deel te compenseren met een salarisvermindering, zoals eerder al collega’s bij onder meer Juventus en Borussia Dortmund hebben toegezegd. Mede daardoor kunnen de modale salarissen van het overige clubpersoneel ongewijzigd blijven.

„Natuurlijk, dat spreekt voor zich. Maar in Engeland wordt daar momenteel nog niet over gesproken. Misschien komt dat doordat de Engelse clubs financieel sterker zijn dan de andere clubs in Europa.”