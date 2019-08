Vlaar: ’Het is eigenlijk ongelooflijk’

Ron Vlaar kon het na afloop amper bevatten. ,,We hebben een goede wedstrijd gespeeld en veel kansen gecreëerd. Het is eigenlijk ongelooflijk dat we niet hebben gescoord.”

AZ kwam in Oekraïne eigenlijk geen moment in de problemen. Vlaar: ,,Op de laatste vijf minuten na controleerden we de wedstrijd. In de slotfase werden ze nog gevaarlijk uit een counter, maar in totaal hebben ze volgens mij slechts één keer op doel geschoten.”

De conclusie van Vlaar was simpel. „We hebben prima voetbal laten zien, maar vergaten alleen te scoren.”

Volgende donderdag volgt in Alkmaar de return. Komend weekeinde wacht eerst nog een uitduel met RKC.

