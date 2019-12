Dramatisch einde carrière Van Barneveld

’It’s time to meet a legend’, galmde het bij zijn opkomst door een volgepakt Alexandra Palace. Met een strakke blik en een woeste baard maakte hij zijn entree. Op weg naar het podium was er nog wel een kus voor zijn Britse geliefde Julia en een korte omhelzing met zijn manager Jaco van Bodegom. Vervolgens klonk met regelmaat Barney Army vanuit de zaal.

Gedragen door het publiek gooide Van Barneveld in de eerste leg meteen een 180’er en leek daarmee de richting zijn laatste WK opgebouwde spanning van zich af te schudden. Maar niets bleek minder waar. Scorend ging het, mede getuige zijn vijf 140’ers in de eerste set, naar behoren. Op de dubbels stond het vizier echter niet op scherp. Van de elf kansen miste de 52-jarige Hagenaar er liefst tien. Dat kostte hem de eerste set. Van Barneveld herpakte zich in de tweede set, waarin Young overigens totaal niet thuis gaf. Met drie opeenvolgende gewonnen legs bracht Barney de stand weer in balans.

Gemiste kansen

In het derde bedrijf kwam Young toch weer bovendrijven. Wel kreeg Van Barneveld in de beslissende leg één kansje om op een 2-1 voorsprong in sets te komen, maar hij miste dubbel 20. Daarna klaarde de 46-jarige Amerikaan wel de klus.

De strakke blik van Raymond van Barneveld bij zijn opkomst in Alexandra Palace. Ⓒ Hollandse Hoogte

Daarop werd de druk op Van Barneveld flink opgevoerd. Zeker toen Young de vierde set ook nog eens met een 160-finish begon en uitliep naar een 2-0 voorsprong in legs. Die achterstand kon de Nederlander nog ombuigen naar 2-2, maar in de leg om een belissende set af te dwingen liet hij opnieuw enkele kansen liggen. Dat was eigenlijk het hele verhaal van de avond. De voormalig postbode was scorend beduidend beter dan zijn opponent, maar liet het volledig afweten op de dubbels. Een rake dubbel 20 van Young werd zo een historische pijl, waarmee het doek voor Van Barneveld in Alexandra Palace viel.

Aan het tijdperk van Van Barneveld kwam op zaterdagavond 14 december in Londen na een mooie carrière na het verrassende verlies tegen Young zo definitief een einde. Al zal hij altijd als één van de boegbeelden van het darts in de geschiedenisboeken blijven staan.

Acht WK-finales

In zijn voorgaande 27e deelnames aan het mondiale eindtoernooi haalde Van Barneveld achttien keer minimaal de kwartfinales en stond hij acht keer in een eindstrijd. Bij de laatste vijf edities reikte hij zelfs nog driemaal tot de laatste vier. Het WK winnen lukte hem echter na de legendarische finale van 2007 tegen Phil Taylor niet meer. Twee jaar later haalde hij nog wel de eindstrijd, maar toen verloor Barney van diezelfde Taylor, die uiteindelijk liefst zestien wereldtitels won.

Raymond van Barneveld veroverde in 2007 voor de laatste keer de wereldtitel. Ⓒ ANP

Voor het PDC-tijdperk kroonde Barney zich bij de BDO liefst viermaal tot wereldkampioen. Zijn eerste grote triomf was in 1998 toen hij tegen Ritchie Burnett revanche nam voor de verloren eindstrijd van drie jaar eerder op Lakeside. Verder veroverde hij de wereldtitel ook in 1999, 2003 en 2005. Na zijn verloren in 2006 tegen Jelle Klaasen vertrok hij naar de PDC. Van Barneveld verdwijnt na een carrière van 35 jaar nu definitief van het strijdtoneel.

Bekijk ook: Van Barneveld past afscheid aan

Zaterdag 14 december

Darius Labanauskas - Matthew Edgar (eerste ronde) 3-0

Ryan Meikle - Yuki Yamada (eerste ronde) 1-3

Luke Woodhouse - Paul Lim (eerste ronde) 3-0

Jermaine Wattimena - Luke Humphries (tweede ronde) 2-3

Mark McGeeney - Matt Campbell (eerste ronde) 3-1

Jamie Hughes - Zoran Lerchbacher (eerste ronde) 2-3

Raymond van Barneveld - Darin Young (eerste ronde) 1-3

Rob Cross - Kim Huybrechts (tweede ronde)