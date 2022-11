Bondscoach Louis van Gaal houdt tegen Qatar vast aan systeem

„Qatar speelt ook in een 5-3-2-systeem. Dus je krijgt dan meer een schaakwedstrijd”, aldus Van Gaal. „Dat is niet altijd leuk om naar te kijken, maar het is wel een manier om verder te komen.”

Oranje creëerde op het doelpunt van Cody Gakpo na geen enkele echte doelkans tegen Ecuador. Vanaf de zijkanten, via vleugelverdedigers Denzel Dumfries en Daley Blind, kwamen geen voorzetten. „Daar gaan we verbeteringen in maken”, zei Van Gaal.

Ook Frenkie de Jong was bij de persconferentie aanwezig en benadrukt dat Oranje een goed team heeft. „Dat hebben we vaak genoeg laten zien. We staan er goed voor in de groep, ondanks de laatste wedstrijd. We hebben veel vertrouwen in hoe we kunnen spelen. Het is nu aan ons om het als spelers te laten zien.”

Xavi Simons

Over Xavi Simons zegt Van Gaal: „Ik heb toevallig tegen Xavi gezegd dat hij een stap zou kunnen maken. Het hangt van de wedstrijd af of er een wisseling van de wacht zal komen. Het ligt er ook aan hoe de tegenstander speelt. We trainen elke dag een keer. Dan kan ik onder meer zien of hij lef toont of niet. Ik zie een stijgende ontwikkeling, in z’n geheel. Hij probeert uit te voeren wat wij van hem vragen. Ik ben op trainingen ook meer gefocust op dit soort spelers dan op de spelers die ik al goed ken.”

Ook Frenkie de Jong gaf acte de présence. Ⓒ AFP

Memphis

„Met Memphis nemen wij geen risico. Om wereldkampioen te worden hebben we hem nodig”, aldus Van Gaal. „We zullen er ook alles aan doen om hem zo goed mogelijk naar de volgende wedstrijd te brengen. Nu is het de groepsfase, straks is iedere wedstrijd belangrijk. Want dan gaat het om het ’echie’.” De bondscoach zei niet hoelang Depay tegen Qatar gaat spelen. „Ik mag dat zelf bepalen. Ook Memphis moet leveren.”

Trainen in de avond

Het Nederlands elftal traint, als het er dinsdag in slaagt de achtste finales van het WK te bereiken, voortaan niet meer overdag. Van Gaal kiest er dan voor om de oefensessies te verplaatsen naar de avonduren. Dan is het minder warm in Doha.

Oranje traint nu vaak om 11.30 uur plaatselijke tijd. Dan is het tussen de 30 en 32 graden. Van Gaal en zijn technische en medische staf kozen bewust voor dat tijdstip. „We moesten acclimatiseren, wennen aan de warmte en de hitte”, legde Van Gaal uit. „Bovendien is de luchtvochtigheid hier minder groot. Spelers kunnen hier gewoon transpireren. Ik transpireer ook, maar minder dan mijn spelers.”

Het Nederlands elftal is nu bijna twee weken in Qatar. „We zijn nu geacclimatiseerd. Vandaar dat we overschakelen naar trainingen in de avond. Het is allemaal wetenschappelijk onderbouwd”, aldus Van Gaal.