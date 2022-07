Premium Het beste van De Telegraaf

Van Nistelrooy met de neus op de feiten gedrukt: Werk aan de winkel bij PSV met Johan Cruijff Schaal aan horizon

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Een peinzende Van Nistelrooy tijdens het oefenduel tegen Arminia Bielefeld Ⓒ Pro Shots

GÜTERSLOH - Na de slagvaardigheid van PSV op de transfermarkt verschenen er prompt juichende commentaren over de Eindhovenaren als titelfavoriet. En directeur voetbalzaken John de Jong sprak op het trainingskamp de ambitie uit ’om de achterstand op Ajax niet te verkleinen, maar eroverheen te gaan’. In dat licht bezien was de 4-0 oefennederlaag tegen 2.Bundesliga-club Arminia Bielefeld een stevige ontnuchtering voor de Eindhovenaren. Het is duidelijk geworden dat er, met nog maar drie weken te gaan voor de strijd om de Johan Cruijff Schaal en de eerste belangrijke voorrondewedstrijd van de Champions League, veel werk aan de winkel is.