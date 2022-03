Premium Het beste van De Telegraaf

’De droom is meer gaan leven’ Vicewereldkampioen Dylan van Baarle gaat na zilver nu voor goud

Door Hans Ruggenberg

Dylan van Baarle (r.) Ⓒ ANP/HH

AUBAGNE - Julian Alaphilippe prolongeerde in de WK-wegrace zijn titel, maar velen zijn allang vergeten wie de vicewereldkampioen is. De ogen waren afgelopen september in Leuven verder vooral gericht op Mathieu van der Poel (8e), en de man die tijdens de huidige editie van Parijs-Nice weer zoveel indruk maakt: Wout van Aert (11e). Dylan van Baarle, die zich dezer dagen op de Franse wegen schikt in een knechtenrol, was echter de man die achter Alaphilippe het meeste uitzicht had op de regenboogtrui. „Het was onwerkelijk…”, doelt hij op het bizarre voortraject.