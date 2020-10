Eredivisie: Ajax start met Gravenberch en Timber tegen FC Groningen

Volg alle duels uit de Eredivisie vanaf 12.15 uur hier live via ons scorebord en uitgebreide statistieken.

Het startschot van deze zondag vol Eredivisievoetbal komt van FC Groningen en Ajax (12.15 uur). De Amsterdammers hebben hun eerste drie duels gewonnen en hopen met een zege op Groningen de koppositie in de Eredivisie weer over te nemen van sc Heerenveen.

Trainer Erik ten Hag moet een klein beetje sleutelen aan zijn selectie. Ryan Gravenberch is weer terug en vervangt Mohamed Kudus, die niet wedstrijd fit is. Perr Schuurs haakte vorige week geblesseerd af, Jurriën Timber neemt zijn plek over. De Limburger zit overigens wel bij de wedstrijdselectie. Arjen Robben is nog niet fit genoeg voor de thuiswedstrijd tegen de Amsterdammers.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Timber, Blind, Tagliafico; Gravenberch, Álvarez, Promes; Antony, Tadic en Labyad.

Dusan Tadic gaat met Ajax op bezoek bij zijn oude club FC Gronigen. Ⓒ ANP/HH

AZ, Feyenoord en PSV

Na de lunchwedstrijd is het de beurt aan AZ en Feyenoord. Voor beiden staat er een uitwedstrijd op het programma. AZ gaat op bezoek bij het nog altijd puntloze Sparta. Op Het Kasteel gaat de formatie van Arne Slot op zoek naar de eerste drie punten van het seizoen. Op hetzelfde tijdstip (14.30 uur) treft Feyenoord in Tilburg Willem II.

Het toetje wordt verzorgd door PSV. In eigen huis treffen de Eindhovenaren Fortuna Sittard. Vorige speelronde liep PSV voor het eerst averij op, terwijl de Limburgers juist hun eerste punt verzamelden.

Speelronde 4

Zondag

12.15 uur: FC Groningen - Ajax

14.30 uur: Sparta Rotterdam - AZ

14.30 uur: Willem II - Feyenoord

16.45 uur: PSV - Fortuna Sittard

Uitslagen