Live Eredivisie: Feyenoord leidt, AZ op rozen

Het startschot van deze zondag vol Eredivisievoetbal klonk om 12.15 uur bij FC Groningen, dat Ajax op bezoek kreeg. De Amsterdammers wonnen hun eerste drie duels, maar verloren in het hoge noorden. Na de lunchwedstrijd treden AZ en Feyenoord aan.

Verdediger Uros Spajic maak in de uitwedstrijd tegen Willem II zijn debuut bij Feyenoord. Trainer Dick Advocaat heeft de Servische huurling van de Russische club FK Krasnodar voor het duel in Tilburg een basisplaats toegekend. Hij trainde pas een paar dagen mee bij de Rotterdamse club en vrijdag leek het er nog op dat een basisplaats voor hem te vroeg zou komen.

Mark Diemers en João Carlos Teixeira hebben eveneens een basisplaats bij Feyenoord. In vergelijking met de vorige wedstrijd tegen ADO Den Haag (4-2) zijn Robert Bozenik, Lutsharel Geertruida en Orkun Kökcü uit het elftal verdwenen. Bozenik en Kökcü zitten in Tilburg nog wel op de bank.

Feyenoord maakte vrijdag bekend dat twee spelers uit de A-selectie het coronavirus hebben opgelopen. Het duo is in quarantaine gegaan. Om welke spelers het gaat, is niet bekend.

De laatste thuiszege van Willem II op Feyenoord in de eredivisie dateert van 19 oktober 2008 (1-0). De Tilburgers zijn in de competitie op eigen veld nu al ruim een jaar ongeslagen. Uitgerekend de laatste thuisnederlaag in de eredivisie werd tegen Feyenoord geïncasseerd, op 1 september 2019 (0-1).

In de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam maakt de jonge Zweedse aanvaller Jesper Karlsson zijn debuut in de basisopstelling van AZ. Karlsson vervangt Albert Gudmundsson, die vorige week nog tegen Fortuna Sittard aan de aftrap verscheen.

De van IF Elfsborg overgekomen Karlsson (22) sloot pas deze week aan bij de selectie van AZ. Vorig weekeinde speelde hij nog mee in de wedstrijd tegen regerend Zweeds kampioen Djurgårdens IF.

Bij de Alkmaarders vertrekt vleugelaanvaller Oussama Idrissi naar het Spaanse Sevilla. Hij is al in Andalusië om de overgang af te ronden. Met de aanstaande transfer van Idrissi komt er meer plek vrij in de voorhoede van AZ.

Calvin Stengs is nog geschorst voor de wedstrijd tegen Sparta. Trainer Arne Slot mist naast Stengs ook Ron Vlaar en Jordy Clasie.

Het toetje wordt verzorgd door PSV. In eigen huis treffen de Eindhovenaren Fortuna Sittard. Vorige speelronde liep PSV voor het eerst averij op, terwijl de Limburgers juist hun eerste punt verzamelden.

