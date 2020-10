Live Eredivisie: volg alle duels op de voet

Het Vitesse van Oussama Tannane en Riechedly Bazoer ontvangt zaterdagmiddag Heracles Almelo. Ⓒ BSR Agency

In de vierde speelronde van de Eredivisie worden op zaterdag niet vier, maar drie duels afgewerkt, omdat RKC - PEC is geschrapt wegens een corona-uitbraak bij de Waalwijkers. Vitesse - Heracles Almelo gaat wel gewoon. Er wordt in Arnhem al vroeg (16.30 uur) afgetrapt. Volg alle ontwikkelingen bij de duels op de voet.