Live: PSV al vroeg op voorsprong

Het startschot van deze zondag vol Eredivisievoetbal klonk om 12.15 uur bij FC Groningen, dat Ajax op bezoek kreeg. De Amsterdammers wonnen hun eerste drie duels, maar verloren in het hoge noorden.

Ajax-linksback Nicolas Tagliafico met een voorzet. Damil Dankerlui van FC Groningen kijkt toe. Ⓒ BSR Agency

Feyenoord

Feyenoord was met 4-1 te sterk voor Willem II. In Tilburg kwamen Ridgeciano Haps, Bryan Linssen en Steven Berghuis (twee) tot scoren namens de bezoekers. Berghuis bracht zijn competitietotaal op zes treffers. Daarmee is hij momenteel de topscorer van de Eredivisie.

Mark Diemers aan de bal namens Feyenoord. Ⓒ BSR Agency

AZ

AZ speelde bij Sparta Rotterdam met 4-4 gelijk. De ploeg van trainer Arne Slot was in de tweede helft geen schim van de ploeg die voor rust gemakkelijk een voorsprong van 4-0 nam. De thuisploeg kwam in de tweede helft helemaal terug.

PSV

Het toetje wordt verzorgd door PSV. In eigen huis treffen de Eindhovenaren Fortuna Sittard. Vorige speelronde liep PSV voor het eerst averij op, terwijl de Limburgers juist hun eerste punt verzamelden.

PSV begint de wedstrijd tegen Fortuna Sittard in de eredivisie zonder Philipp Max. De Duitse linkerverdediger liep donderdag in het treffen met Rosenborg BK in de Europa League een blessure op en is daarvan nog niet voldoende hersteld. Nick Viergever vervangt hem en vormt samen met rechterverdediger Denzel Dumfries en centrale verdedigers Jordan Teze en Olivier Boscagli de defensie.

Speelronde 4

Zondag

16.45 uur: PSV - Fortuna Sittard

Uitslagen